6 бесполезных кухонных предметов, которые не стоят своих денег, и чем их заменить

АМ

Алиса Майская

Вырезатель для сердцевины из яблок, пресс для чеснока, измельчитель - эти предметы незаменимы для тех, кто не только разогревает доставленную готовую еду, но и с удовольствием готовит. И самое главное... стоит отказаться от советов таких тупых блогеров.