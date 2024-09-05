Путин рассказал, почему ЦБ повышает ключевую ставку На пленарной сессии ВЭФ президент сказал, что повышением ключевой ставки Банк России снижает перегрев экономики.
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Путин рассказал, почему ЦБ повышает ключевую ставку На пленарной сессии ВЭФ президент сказал, что повышением ключевой ставки Банк России снижает перегрев экономики.