Наталья Сергунина: В Москве впервые пройдет форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес»

На ВДНХ 27-28 июня состоится форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес». В нем примут участие представители городских и федеральных ведомств, малого и среднего бизнеса, крупных компаний, институтов развития и некоммерческих организаций (НКО), сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.