«Запасы не восстановятся до 2030 года»: почему США не дают Украине ракеты для Patriot США столкнулись с критической нехваткой ракет для систем ПВО Patriot и THAAD.
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