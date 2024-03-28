Святой Савин Ермопольский 29 марта отмечается день святого Савина Ермопольского и День Саввина. Этот день окутан традициями и… Какой церковный праздник сегодня: что можно и что нельзя 29 марта в святого Савина Ермопольского и День Саввина – дела, грехи, молитва, приметы .