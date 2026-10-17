В 1990 году Лидия Ротару вышла на сцену в последний раз. Она была на шестом месяце беременности. Позже сестра Софии Ротару признавалась, что расставание с профессией оказалось куда тяжелее, чем можно было подумать: плакала, не могла спокойно ходить на концерты, даже порывалась избавиться от старых сценических фотографий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Маруся ушла из ки...
- К Решетова вышла за...
- Новые анализы по ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым