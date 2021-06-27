Главные советские предательницы: что с ними стало

Любители историиПолитикаГлавные советские предательницы: что с ними стало Общеизвестны имена предателей-мужчин, которые в Великую Отечественную войну служили гитлеровцам.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег АрхиповА Берггольц каким боком к немцам ?кормчийТеперь модно писать- была репрессирована за то, что не дала Берии, Абакумову и т. д. Но если копнуть глубже , то .......елена куприяноваПолное несоответсвие, как, впрочем, и всегда, названия и текста. Господа, давно понять, что мы далеко не дураки, покупаться на громкие заглавия, а читать полную давно известную...konstantinos параскевопулосне читайелена куприяноваВы правы, читать дерьмо, себя не уважатьАкрам КучумовСейчас приспокойно читаешь спиок депутатов ГД, Совфеда, министров, гаранта со своими холуями и не ошибаешься, что они все предатели. Со временем выйдет и здесь очерк о них, возглавлать будут горбатый, алкаш и рыжая сволочь...БОБорис ОсиповСказки...про овечек бедных...ВИВиктория ИвановаНууу смешали хрен с компотом.ЛеонидСлавные времена были... Ни бузовых, ни моргенштернов, ни прочих зверевых...Сергей МикульскийТо, что у нас есть Бузова и Моргенштерн мы сами и виноваты. Продюссер находит Бузову, записывает с ней клип и пускает в эфир. Потом смотрит рейтинг и если все хорошо, запускает Оленьку на гастроли по России. Толпа идиотов платит бабло и идёт её смотреть и слушать. Вот и все! Не пошёл бы на неё народ и не было бы у нас Бузовой. Так со всеми безголосыми артистами.Villi sherbakХитер автор, ох и хитер. Начал с Тоньки-пулеметчицы а закончил Зоей Федоровой. Получается что все "невинные" и пострадали от сталинского режима. Зато заголовок каков.Комментировать
Свежие комментарии