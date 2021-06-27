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Главные советские предательницы: что с ними стало

Главные советские предательницы: что с ними стало

Общеизвестны имена предателей-мужчин, которые в Великую Отечественную войну служили гитлеровцам.

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Олег Архипов
А Берггольц каким боком к немцам ?
кормчий
Теперь модно писать- была репрессирована за то, что не дала Берии, Абакумову и т. д. Но если копнуть глубже , то .......
елена куприянова
Полное несоответсвие, как, впрочем, и всегда, названия и текста. Господа, давно понять, что мы далеко не дураки, покупаться на громкие заглавия, а читать полную давно известную...
konstantinos параскевопулос
не читай
елена куприянова
Вы правы, читать дерьмо, себя не уважать
Акрам Кучумов
Сейчас приспокойно читаешь спиок депутатов ГД, Совфеда, министров, гаранта со своими холуями и не ошибаешься, что они все предатели. Со временем выйдет и здесь очерк о них, возглавлать будут горбатый, алкаш и рыжая сволочь...
Борис Осипов
Сказки...про овечек бедных...
Виктория Иванова
Нууу смешали хрен с компотом.
Леонид
Славные времена были... Ни бузовых, ни моргенштернов, ни прочих зверевых...
Сергей Микульский
То, что у нас есть Бузова и Моргенштерн мы сами и виноваты. Продюссер находит Бузову, записывает с ней клип и пускает в эфир. Потом смотрит рейтинг и если все хорошо, запускает Оленьку на гастроли по России. Толпа идиотов платит бабло и идёт её смотреть и слушать. Вот и все! Не пошёл бы на неё народ и не было бы у нас Бузовой. Так со всеми безголосыми артистами.
Villi sherbak
Хитер автор, ох и хитер. Начал с Тоньки-пулеметчицы а закончил Зоей Федоровой. Получается что все "невинные" и пострадали от сталинского режима. Зато заголовок каков.

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