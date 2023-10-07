Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Воронина
    Компромат  мог быть,т.к.создать из заключенных своеобразную армию защитников Отечества.без согласованию с Президентом..."У Пригожина был ...
  • Владимир Усатый
    Тан, твои антилайки, аки бальзам на душу: значит я прав!Президент на глаз...
  • Владимир Усатый
    Тан, как и Зеля, на тяжёлой наркоте: Вагнера взяли Соледар и Артёмовск, при снарядом "голоде" для развала России.Президент на глаз...

"У Пригожина был компромат на ВВП за которым гонялись спецслужбы": Новая версия ликвидации бизнесмена

"У Пригожина был компромат на ВВП за которым гонялись спецслужбы": Новая версия ликвидации бизнесмена

Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй еще долго будут высказываться версии произошедшего в небе под Тверью 23 августа 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Симонова
А более интересная для меня: что было в завещании принца Филипа мужа Королевы Елизаветы 2, которое Лондонский суд запретил публиковать в течение 90 лет???... А после того, как я посмотрела английский фильм(!!!) &#39;&#39;Crown&quot; о жизни Елизаветы 2..., многое можно было бы понять в происходящем...
Ответить
2 час.
СГ
Сергей Гуляев
Версия бредовая. Компромат Пригожин хранил не в своем рюкзачке, с которым был на борту, а у надежных людей в надежном месте. Жизнь Пригожина была гарантией того, что компромат будет сохраняться в тайне. Если Пригожина нет, то компромат может неожиданно всплыть в самый неподходящий момент. Тогда, что - искать и устранять надёжных людей? А если они тоже не дураки и у них тоже есть надёжные люди?
Ответить
57 мин.
ТВ
Тамара Воронина
Компромат  мог быть,т.к.создать из заключенных своеобразную армию защитников Отечества.без согласованию с Президентом просто невозможно.Конечно ,поднявшись до окружения Президента,он многое мог увидеть такого,что сокрыто от масс.Его дело было выполнять указания Президента,и уж против него никаких компроматов не собирать.Управлять таким огромным государством не просто.нужен чрезвычайно организованный человек,как ВВП.И такому человеку нужно помогать,понимая,что ему справляться с этой МАХИНОЙ НЕ ЛЕГКО.В отношении Президента,он сделал серьезную ошибку.Это не просто ошибка,это предательство.
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх