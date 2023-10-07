Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй еще долго будут высказываться версии произошедшего в небе под Тверью 23 августа 2023 года.
"У Пригожина был компромат на ВВП за которым гонялись спецслужбы": Новая версия ликвидации бизнесмена
Комментарии
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Людмила Симонова
А более интересная для меня: что было в завещании принца Филипа мужа Королевы Елизаветы 2, которое Лондонский суд запретил публиковать в течение 90 лет???... А после того, как я посмотрела английский фильм(!!!) ''Crown" о жизни Елизаветы 2..., многое можно было бы понять в происходящем...
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2 час.
СГ
Сергей Гуляев
Версия бредовая. Компромат Пригожин хранил не в своем рюкзачке, с которым был на борту, а у надежных людей в надежном месте. Жизнь Пригожина была гарантией того, что компромат будет сохраняться в тайне. Если Пригожина нет, то компромат может неожиданно всплыть в самый неподходящий момент. Тогда, что - искать и устранять надёжных людей? А если они тоже не дураки и у них тоже есть надёжные люди?
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57 мин.
ТВ
Тамара Воронина
Компромат мог быть,т.к.создать из заключенных своеобразную армию защитников Отечества.без согласованию с Президентом просто невозможно.Конечно ,поднявшись до окружения Президента,он многое мог увидеть такого,что сокрыто от масс.Его дело было выполнять указания Президента,и уж против него никаких компроматов не собирать.Управлять таким огромным государством не просто.нужен чрезвычайно организованный человек,как ВВП.И такому человеку нужно помогать,понимая,что ему справляться с этой МАХИНОЙ НЕ ЛЕГКО.В отношении Президента,он сделал серьезную ошибку.Это не просто ошибка,это предательство.
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23 мин.
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