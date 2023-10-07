"У Пригожина был компромат на ВВП за которым гонялись спецслужбы": Новая версия ликвидации бизнесмена

Людмила Симонова А более интересная для меня: что было в завещании принца Филипа мужа Королевы Елизаветы 2, которое Лондонский суд запретил публиковать в течение 90 лет???... А после того, как я посмотрела английский фильм(!!!) ''Crown" о жизни Елизаветы 2..., многое можно было бы понять в происходящем...

СГ Сергей Гуляев Версия бредовая. Компромат Пригожин хранил не в своем рюкзачке, с которым был на борту, а у надежных людей в надежном месте. Жизнь Пригожина была гарантией того, что компромат будет сохраняться в тайне. Если Пригожина нет, то компромат может неожиданно всплыть в самый неподходящий момент. Тогда, что - искать и устранять надёжных людей? А если они тоже не дураки и у них тоже есть надёжные люди?