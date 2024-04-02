15 редких находок, происхождение и назначение которых пришлось разгадывать

Люди находят разные штуки: иногда это действительно что-то редкое и необычное, а иногда - просто то, что непонятно нам, но может быть обыденным для другой страны, культуры или просто для людей другой профессии.
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