Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 редких находок, происхождение и назначение которых пришлось разгадывать

15 редких находок, происхождение и назначение которых пришлось разгадывать

Люди находят разные штуки: иногда это действительно что-то редкое и необычное, а иногда - просто то, что непонятно нам, но может быть обыденным для другой страны, культуры или просто для людей другой профессии.

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