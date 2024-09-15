Буданов: Северная Корея остается главной проблемой для Украины из союзников РФ

Среди всех союзников России Северная Корея является самой серьезной угрозой для Украины. Об этом заявил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, занесенный в российский список террористов и экстремистов, на конференции «Ялтинская европейская стратегия».
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