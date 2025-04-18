Экс-полковник КГБ о том, что ждет генерала Попова. Даже CNN снял о нем сюжет

Любовь Головина

Конечно, им всем нужны такие как Герасимов, который заявил, в августе 2024г., что Курскую область освободим за трое суток, и что???? Настоящий генерал, после того, что затем произошло в Курской области, давно бы застрелился, или его бы отдали под трибунал, а он даже должности не лишился. Вот такие генералы им нужны, а не такие как Попов и Суровикин. Бепредел творят в Армии и в Стране, а нам рот затыкают наказаниями.