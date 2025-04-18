Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-полковник КГБ о том, что ждет генерала Попова. Даже CNN снял о нем сюжет

Экс-полковник КГБ о том, что ждет генерала Попова. Даже CNN снял о нем сюжет

Похоже, заказчики уголовного преследования бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова явно не рассчитывали на такую огласку.

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Комментарии
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Любовь Головина
Конечно, им всем нужны такие как Герасимов, который заявил, в августе 2024г., что Курскую область освободим за трое суток, и что???? Настоящий генерал, после того, что затем произошло в Курской области, давно бы застрелился, или его бы  отдали под трибунал, а он даже должности не лишился. Вот такие генералы им нужны, а не такие как Попов и Суровикин. Бепредел творят в Армии и в Стране, а нам рот затыкают наказаниями.
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