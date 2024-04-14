Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Голова ледохода подошла к Верхней Тойме

Из-за похолодания за прошедшую ночь существенных изменений в ледовой обстановке на реке Северной Двине не произошлоИз-за похолодания за прошедшую ночь существенных изменений в ледовой обстановке на реке Северной Двине не произошлоПо информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС на 08:00 14 апреля, на участке Демьяново — Пермогорье наблюдается редкий ледоход (668-540 километров от Архангельска); на участке Ракулка — Верхняя Тойма (505-455 километров ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх