Голова ледохода подошла к Верхней Тойме

Из-за похолодания за прошедшую ночь существенных изменений в ледовой обстановке на реке Северной Двине не произошлоИз-за похолодания за прошедшую ночь существенных изменений в ледовой обстановке на реке Северной Двине не произошлоПо информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС на 08:00 14 апреля, на участке Демьяново — Пермогорье наблюдается редкий ледоход (668-540 километров от Архангельска); на участке Ракулка — Верхняя Тойма (505-455 километров ….