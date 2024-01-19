Москвичам спрогнозировали солнечную и мягкую погоду в выходные

Погода в наступившие выходные по-настоящему порадует москвичей. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в столице выглянет долгожданное солнце, а температура воздуха будет комфортной.
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