Депутат попался на незаконном майнинге в Новосибирской области

ТАСС/Ведомости Прокуратура Новосибирского района направила в суд уголовное дело против депутата Криводановского сельсовета, который обвиняется в нанесении значительного имущественного ущерба АО "Региональные электрические сети" (АО "РЭС").
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