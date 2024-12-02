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Депутат попался на незаконном майнинге в Новосибирской области

Депутат попался на незаконном майнинге в Новосибирской области

ТАСС/Ведомости Прокуратура Новосибирского района направила в суд уголовное дело против депутата Криводановского сельсовета, который обвиняется в нанесении значительного имущественного ущерба АО "Региональные электрические сети" (АО "РЭС").

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