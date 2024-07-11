Посол Антонов осудил планы США разместить в Германии ракеты большей дальности

Планы Соединённых Штатов разместить в ФРГ новые средства огневого поражения увеличивают вероятность гонки ракетных вооружений и могут в итоге повлечь неконтролируемую эскалацию, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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