⚡️Как закалялась сталь. Василий Лановой, сыгравший Павку Корчагина, отмечал: «Дай Бог нашим детям во что-то верить так, как верил в это мой герой».
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⚡️Как закалялась сталь. Василий Лановой, сыгравший Павку Корчагина, отмечал: «Дай Бог нашим детям во что-то верить так, как верил в это мой герой».