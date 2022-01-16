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Джокович проиграл: его депортируют из Австралии

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста.Первая ракетка мира Новак Джокович не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии, который выигрывал девять раз в своей карьере (он является действующим победителем турнира).

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