Джокович проиграл: его депортируют из Австралии

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста.Первая ракетка мира Новак Джокович не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии, который выигрывал девять раз в своей карьере (он является действующим победителем турнира).
Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста.Первая ракетка мира Новак Джокович не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии, который выигрывал девять раз в своей карьере (он является действующим победителем турнира).
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