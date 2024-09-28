Счастливая личная жизнь. Раскрыта идеальная продолжительность секса

Как бы то ни было, держаться всю ночь — это редкость (если вы вдруг думали, что это обычное дело). Но что считать "слишком быстрым"? И какую продолжительность секса можно принять за норму? Часто молодые девушки и юноши полагают, что половой акт обязательно должен длиться долго, рассказывает Туре Хольте Фоллестад (Tore Holte Follestad) Forskning.