Драгалин прокомментировала объединение дела Плахотнюка с более крупным делом

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин считает неправильным решение судьи Людмилы Бешлиу объединить дело экс-депутата Владимира Плахотнюка с более крупным делом и заявила, что прокуратура оспорит это решение в Апелляционной палате.