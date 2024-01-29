Драгалин прокомментировала объединение дела Плахотнюка с более крупным делом

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин считает неправильным решение судьи Людмилы Бешлиу объединить дело экс-депутата Владимира Плахотнюка с более крупным делом и заявила, что прокуратура оспорит это решение в Апелляционной палате.
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