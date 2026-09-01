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Мировое обозрение

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Зеленский жалуется на «неприятный привкус» от безмятежных летних каникул своих западных «партнеров»

Зеленский жалуется на «неприятный привкус» от безмятежных летних каникул своих западных «партнеров»

Владимир Зеленский публично пожаловался на то, что западные союзники ушли на летние каникулы, оставив Киев один на один с массированными ударами российской армии.

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