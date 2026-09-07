Chinese Oil Demand Unexpectedly Soars, Sending Shanghai Crude Above $100, With Brent Prices Set To Follow One of the reasons why the price of oil failed to soar during the "actively kinetic" phase of the Iran war, when shipments through Hormuz were effectively halted and the world faced a shortage of about 10-15mm barrels of oil per day, is that Chinese oil demand suddenly evaporated.
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