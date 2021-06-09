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Бывшим заключенным могут запретить публичные выступления в России

Бывшим заключенным могут запретить публичные выступления в России

Госдума рассмотрит пакет законопроектов, запрещающих бывшим заключенным публиковать мемуары и выступать в ток-шоу.

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Аркадий Александров
Рано или поздно - припутают с какими-нибудь махинациями - и под свой же закон попадёт. В стране треть населения - или сидит, или сидел, или член семьи сидевшего/сидящего, или скоро сядет - как-то не демократично................
NVS66 SergeiShulepov
Кто зеков и народ охраняет (все силовики) тоже всем молчать ничего не говорить и не голосовать. Голосуем пожизненно в ГД.

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