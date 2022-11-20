WP: российские элитные солдаты остановили наступление ВСУ

После вывода российских войск с правого берега Днепра украинские солдаты вынуждены снова и снова безуспешно бросаться на хорошо укрепленные линии обороны противника, пишет сегодня американская газета The Washington Post, которую цитирует «МК».
После вывода российских войск с правого берега Днепра украинские солдаты вынуждены снова и снова безуспешно бросаться на хорошо укрепленные линии обороны противника, пишет сегодня американская газета The Washington Post, которую цитирует «МК».
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