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WP: российские элитные солдаты остановили наступление ВСУ

WP: российские элитные солдаты остановили наступление ВСУ

После вывода российских войск с правого берега Днепра украинские солдаты вынуждены снова и снова безуспешно бросаться на хорошо укрепленные линии обороны противника, пишет сегодня  американская газета The Washington Post, которую цитирует «МК».

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