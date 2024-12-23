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Такер Карлсон: Вы бы строили биолаборатории в нищей и коррумпированной Украине? Здесь что-то не то

Такер Карлсон: Вы бы строили биолаборатории в нищей и коррумпированной Украине? Здесь что-то не то

Политнавигатор То, что США строят биолаборатории именно на Украине, а не в процветающих странах ЕС, наводит на сомнения в миролюбивости данных инвестиций.

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Комментарии
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Eduard
В Паниже нет дураков у себя ставить америкмнские биолабораторие,когда если что французы тысячами погибнут.А США от себя их подальше сует!
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5 час.
Eduard
Ковид-19 это продукт лабораторий США они его и распррстранили.Вот только где? Первая версия и самая лучшая ,это Италия,оттудв туристы Китая,как и другие его подцепили.Только вот навязывать стали именно как всегда на Китай,на Ухань.Понимаете первоначально люди болели в Европе,просто не придавали этому значение!
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5 час.
Галина
Произвели на Украине и распространили по всему миру- словно это Китай, а фактически США из Украины... И к бабке не ходи....  Они давно там окопались... Почему они не дают нашим войскам громить хохляндию далее.... правильно у них там лаборатории....
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5 час.

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