Такер Карлсон: Вы бы строили биолаборатории в нищей и коррумпированной Украине? Здесь что-то не то

Eduard В Паниже нет дураков у себя ставить америкмнские биолабораторие,когда если что французы тысячами погибнут.А США от себя их подальше сует!

Eduard Ковид-19 это продукт лабораторий США они его и распррстранили.Вот только где? Первая версия и самая лучшая ,это Италия,оттудв туристы Китая,как и другие его подцепили.Только вот навязывать стали именно как всегда на Китай,на Ухань.Понимаете первоначально люди болели в Европе,просто не придавали этому значение!