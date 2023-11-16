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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На зимнее содержание дорог Алтайского края выделили более 4 млрд рублей

На зимнее содержание дорог Алтайского края выделили более 4 млрд рублей

Регион подготовился к этому на 100% В Алтайском крае на зимний период 2023-2024 годов на содержание региональных и муниципальных дорог выделили миллиарды рублей, сообщил "Толку" министр транспорта Антон Воронов.

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