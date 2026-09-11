Как я превращаю хилую рассаду томатов в крепкую с помощью луковой шелухи

Каждый дачный сезон начинается для меня с одного и того же волнения: какой будет рассада, сумеет ли она набрать силу до пересадки в грунт и не подведёт ли в самый ответственный момент.
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