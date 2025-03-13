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Царьград

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Авторами позорной надписи в освобожденной Судже были грузинские наемники

Авторами позорной надписи в освобожденной Судже были грузинские наемники

Стали известны авторы позорной надписи в центре Суджи.Боевики вооруженных сил Украины и наемники в страхе бежали из города, а русские бойцы обнаружили провокационное послание.

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