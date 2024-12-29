Тело погибшего футболиста Бугаева невозможно забрать из-за боевых действий

Погибшего в ходе специальной военной операции экс-игрока сборной России Алексея Бугаева в настоящее время невозможно забрать в связи с активными боестолкновениями, сообщил футбольный агент Антон Смирнов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии