Китай приступил к созданию собственной сети спутникового интернета на подобие Starlink. Ракета «Чанчжэн-2D» с разгонным блоком YZ-1S поднялась в воздух 23 ноября в 13:00 мск с космодрома Сичан на юго-западе Китая.
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