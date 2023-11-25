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Мировое обозрение

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Китай приступил к созданию своего аналога Starlink — запущен первый экспериментальный интернет-спутник

Китай приступил к созданию своего аналога Starlink — запущен первый экспериментальный интернет-спутник

Китай приступил к созданию собственной сети спутникового интернета на подобие Starlink. Ракета «Чанчжэн-2D» с разгонным блоком YZ-1S поднялась в воздух 23 ноября в 13:00 мск с космодрома Сичан на юго-западе Китая.

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