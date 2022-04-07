Адам Сильвер: «НБА хочет сохранить плей-ин и создать дополнительные стимулы для игроков и команд»

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время общения с журналистами заявил, что лига обсуждает вопрос о сохранении экспериментального турнира плей-ин после нынешнего сезона.

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