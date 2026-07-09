Мнение: «Европейские генералы готовятся к прошедшей войне», – Алексей Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков в программе «Мнение» заявил, что единая система отслеживания и противодействия российским войскам, которую НАТО планирует развернуть на границе с РФ, имеет отголоски «железного занавеса» против СССР.
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