«‎Тело вмерзло в лед»: во Владивостоке спасатели вытащили утонувшего рыбака

Во Владивостоке произошел еще один трагичный случай с рыбаком - мужчина провалился и утонул. Очевидцы стали свидетелями того, как спасатели вытащили замерзшего рыбака, а позже видео появилось в Сети, сообщает PRIMPRESS.
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