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Калужские новости

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На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой дом Калужской области

На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой дом Калужской области

За самый дорогой частный дом, продающийся в Калужской области, запросили 130 миллионов рублей. Здание площадью 435,7 квадратных метра расположено на участке размером почти в три гектараЗа самый дорогой частный дом, продающийся в Калужской области, запросили 130 миллионов рублей.

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