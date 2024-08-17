На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой дом Калужской области

За самый дорогой частный дом, продающийся в Калужской области, запросили 130 миллионов рублей. Здание площадью 435,7 квадратных метра расположено на участке размером почти в три гектараЗа самый дорогой частный дом, продающийся в Калужской области, запросили 130 миллионов рублей.