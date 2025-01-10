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Царьград

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Смертельно опасная змея укусила жительницу Новосибирска на отдыхе в Занзибаре

Смертельно опасная змея укусила жительницу Новосибирска на отдыхе в Занзибаре

Сибиряки отправились на новогодние каникулы в экзотическую страну.Семья из Новосибирска отправились на новогодние праздники в Занзибар.

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