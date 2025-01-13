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Обновили рекорд по газу из России: что будет с поставками в Европу в 2035 году

Обновили рекорд по газу из России: что будет с поставками в Европу в 2035 году Евгения КомароваВ 2024 году Европа побила рекорд по газу из России, обновив максимумы по закупке СПГ.

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