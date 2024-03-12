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Прогнав русских, в Ереван пришло требование от Баку немедленно отказаться от земель

Прогнав русских, в Ереван пришло требование от Баку немедленно отказаться от земель

Вчера 152K прочитали Пашинян рвет и мечет в попытках дистанцироваться от России. Вот только у него, помимо заморозки участия страны в ОДКБ и провокаций с русскими военными базами, на границе проблемы куда более масштабные.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Может нам уйти оттуда,а то ещё азеры наших ребят поубивают,они же уже делали в Арцахе.А армянам повторение пройдепнного 1915,может сделают выводы,кто им друг.
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23 час.
степан дунов
Просто надо отправить пашиняна в далекую командировку на небеса.
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23 час.

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