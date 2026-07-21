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Газета.ру

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Правительство РФ может позволить регистрацию машин из розыска Интерпола

Правительство РФ может позволить регистрацию машин из розыска Интерпола

Правительство подготовило законопроект, который позволит гражданам России, которые случайно купили автомобиль, находящийся в международном розыске по линии Интерпола, регистрировать эти транспортные средства в МВД.

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