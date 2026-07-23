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Царьград

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Минпросвещения внедрит оценки поведения для школьников 2-8 классов

Минпросвещения внедрит оценки поведения для школьников 2-8 классов

Минпросвещения внедрит систему оценок поведения для учеников 2-8 классов. С 1 сентября школы России будут использовать трехуровневую модель: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

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