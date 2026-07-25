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«Тараканы» разбушевались: на фоне беспорядков в столице Индии продлили отключение мобильного интернета

«Тараканы» разбушевались: на фоне беспорядков в столице Индии продлили отключение мобильного интернета

Между протестующими и представителями властей ожидаются переговорыВ Индии продлено отключение мобильного интернета в столице, Нью-Дели, на фоне того, как премьер-министр Нарендра Моди столкнулся с самым серьезным вызовом со стороны молодежи с момента вступления в должность в 2014 году.

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