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Царьград

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Опасность атаки БПЛА в Воронежской области: ПВО Готовы к действию

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области: ПВО Готовы к действию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о возможной атаке беспилотников в регионе.

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