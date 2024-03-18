🕌 Международные наблюдатели посетили Соборную мечеть в Симферополе Иностранная делегация по достоинству оценила убранство мусульманской святыни.
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🕌 Международные наблюдатели посетили Соборную мечеть в Симферополе Иностранная делегация по достоинству оценила убранство мусульманской святыни.