«Катюша» посреди Парижа: протестующие требуют всеобщей забастовки под советский мотив

В центре французской столицы участники протестов с флагами Афганистана, Палестины и Алжира хором исполнили «Катюшу» на французском языке.
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Мотив...?
У нас это называется либо тема, либо мелодия. А мотив - бывает только у умышленного убийства.