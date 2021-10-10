От Парижа до Пекина: все столицы, которые брал русский солдат. Какая следующая?

Любопытно, однакоОт Парижа до Пекина: все столицы, которые брал русский солдат. Какая следующая? 251 год назад, 9 октября 1760 года, в ходе Семилетней войны (1756–1763) русская армия в первый из трёх раз взяла Берлин.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена ЛукьяноваМоскву надо брать и выгонять оттуда всех зажравшихся олигархов, думских сидельцев и обнуленного.ВТВладимир ТихомировНапечатать УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ и разослать ТЕМ, кто ЭТОГО не знает!!! Нашим ...ТОЖЕ!!!Константин СумковДавайте жить мирно!!!Комментировать
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