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От Парижа до Пекина: все столицы, которые брал русский солдат. Какая следующая?

От Парижа до Пекина: все столицы, которые брал русский солдат. Какая следующая?

251 год назад, 9 октября 1760 года, в ходе Семилетней войны (1756–1763) русская армия в первый из трёх раз взяла Берлин.

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Елена Лукьянова
Москву надо брать и выгонять оттуда всех зажравшихся олигархов, думских сидельцев и обнуленного.
Владимир Тихомиров
Напечатать УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ и разослать ТЕМ, кто ЭТОГО не знает!!! Нашим ...ТОЖЕ!!!
Константин Сумков
Давайте жить мирно!!!

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