Брак Андрея Норкина и его передача про Идрака Мирзализаде

Политика как она естьПолитикаБрак Андрея Норкина и его передача про Идрака Мирзализаде Я вчера совершила ужасную бестактность. И проснулась ни свет ни заря, чтоб ее исправить. Но кто-то уже сделал это.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьalla сираева1.Поздравляем Андрея с законным браком,Совет да Любовь и многия лета!alla сираева2. Теперь о ердаковой выходке -единственно верное решение - в шею и пинком до южной границы. До каких пор будем терпеть подобные выходки: один смердит о клоачности нашего ВЕЛИКОГО РУССКОГО ЯЗЫКА, другая,поэтЕсса якобы ,в Москве проживая,скулит о "северных варварах,напавших на ее страну, теперь этот "заде" тявкает,оскорбляя страну,тявкает вещи непотребные...До каких пор будем терпеть подобное - понаедут и нет покоя от драк,стрельбы и оскорблений в адрес страны пребывания. Скорее всего,выходка этого "юморишки" было пробным шаром - промолчит власть - делай дальше всЁ,что душе угодно.Пусть это будет уроком для всех - никому и никогда не будет право вести себя в отношении РОССИИ.Обозреватель ПсковВернуть спец лагеря( каторжные работы) для врагов Народа ,выживут ,депортация. Звучит конечно маниакально , но просто выдворять считаю весьма слабой мерой. Это всё равно что--- впустить гостя в квартиру , согласиться на его халтурку (работу) ,заплатить ему, а он плюнет тебе в лицо ,наср..т на кухне. а ты его проводишь до двери , сказав -неприходи больше или 5 лет не приходи.alla сираеваПередачу пятничную смотрела - осталась в недоумении,касаемо второй части передачи Андрея Норкина....Павел КНоркин, видимо после болезни, резко подешевел. Щегла этого зеленого засунул в серьезную передачу, зачем-то. А уж его скороспелая женитьба, вообще ни в какие ворота. Наверное так сильно "любил" свою Юльку. Короче, он стал хреновой дешевкой.Tania ЕременкоОн живой человек, надо продолжать жить. Покажите мне хоть одного мужчину, который бы остался один после смерти жены... Только... импотент, жлоб и женоненавистник. Даже наш отец, который... как мы думали, любил безумно свою жену, нашу мать, женился через полгода. А мама родила ему пятерых детей, ждала с двух войн- Финской и Отечественной. А он нам сказал, что впервые в жизни влюбился... Мы были в шоке. Так что... Норкин выдержал все положенные сроки. И дай ему Бог счастья и здоровья, и вырастить четверых детей. Как тут без жены и матери, когда он весь в работе?...Владимир EвтушенкоНе обращайте внимания на этого каломёта. Оно на большее не способно. У меня жена умерла, когда мне было 68 лет, но один не остался, а на мнение других мне плевать с высокой горы.БОБорис ОсиповНоркина нетрожь...Сергей АкшенцевВ Израиле этого горе комика еще бы осудили за семитизм.Владимир EвтушенкоПавел К что же ты до конца-то фамилию не пишешь, кретин голубой: А то ломай головку , что такое К, то ли К(ретин), то ли К(урва), то ли К(аломёт).Комментировать
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