Власти Финляндии изъяли жилье нескольких российских актеров

Несколько российских актеров лишились недвижимости в Финляндии. Об этом пишет Life. Среди прочих, якобы из-за долгов по коммунальным платежам, пострадали Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин.
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