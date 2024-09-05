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Власти Финляндии изъяли жилье нескольких российских актеров

Власти Финляндии изъяли жилье нескольких российских актеров

Несколько российских актеров лишились недвижимости в Финляндии. Об этом пишет Life. Среди прочих, якобы из-за долгов по коммунальным платежам, пострадали Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин.

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