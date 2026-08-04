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Белоус о Слуцком: «Продвинутый, живет в XXII веке. Но в ЦСКА он пришел на удобренную Газзаевым почву, в «Москву» – на почву Петракова. А в «Рубине» нужно было строить свое, и он вылетел»

Экс-президент «Москвы» Юрий Белоус оценил перспективы Леонида Слуцкого, покинувшего «Шанхай Шэньхуа».

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