Космонавты на МКС встретят Новый год несколько раз

По времени Москвы, Хьюстона, Токио и Дании.фото: vk.com/roscosmos--> Экипаж МКС отпразднует Новый год несколько раз — по времени Москвы, Хьюстона, Токио и Дании, сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.