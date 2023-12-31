Космонавты на МКС встретят Новый год несколько раз

По времени Москвы, Хьюстона, Токио и Дании.фото: vk.com/roscosmos--> Экипаж МКС отпразднует Новый год несколько раз — по времени Москвы, Хьюстона, Токио и Дании, сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
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