Осужденный за взятку экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб на СВО

ТАСС/URA.RU/Alexandr Mamaev Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года колонии за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне спецоперации, сообщила ТАСС адвокат Трифонова Ольга Кезик.