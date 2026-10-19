Обновлено 20.10 в 03:10. По данным осведомлённых источников, Зеленский сообщил сенаторам США, что на следующей неделе будет в Осло и может встретиться с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник или в среду.
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