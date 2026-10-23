В ночь на 23 октября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 3 БПЛА над территориями Износковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.